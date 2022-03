Veel doden bij zware gevechten Noordoost-Oekraïne

Bij zware gevechten in de buurt van de stad Soemi, in het noordoosten van Oekraïne, zijn maandag tientallen doden gevallen. Volgens de Oekraïense website Antikor kwamen zeker zeventig Oekraïense militairen om toen hun eenheid door Russisch artillerievuur werd getroffen.

De gevechten hadden plaats in Achtyrke, halverwege Charkov en Soemi. Ook aan Russische zijde zouden veel soldaten zijn gesneuveld, meldt Antikor. Volgens het Oekraïense persbureau UNIAN zou het Oekraïense leger in het gebied zo’n honderd Russische legervoertuigen hebben vernietigd. De informatie is niet te verifiëren.