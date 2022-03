Meer dan 140 miljoen Amerikanen hebben corona gehad

Sinds het begin van de pandemie hebben ruim 140 miljoen Amerikanen Covid-19 gehad, meldt The Washington Post op basis van een studie van gezondheidsagentschap CDC. Dat is twee keer zoveel als op basis van het aantal positieve testen tot nu toe werd gedacht. Het gaat om 43 procent van de Amerikaanse bevolking.

De CDC keek naar bloedmonsters van 72.000 Amerikanen en schatte daaruit hoeveel mensen geïnfecteerd zijn geweest. Het gaat om data tot en met eind januari, dus het werkelijke aantal geïnfecteerde Amerikanen zou een stuk hoger kunnen liggen. Begin februari was de omikrongolf nog volop bezig en werden er dagelijks nog een half miljoen nieuwe gevallen gemeld. Inmiddels is het aantal besmettingen in de VS flink gedaald.

Onder kinderen en tieners ligt het aantal infecties nog veel hoger. Volgens de CDC heeft 58 procent van de kinderen en jongeren tot 17 jaar een corona-infectie gehad de afgelopen twee jaar. Voor volwassenen tot 49 jaar ligt het infectiepercentage op 49 procent, voor mensen tussen de 50 en 64 jaar op 37 procent en voor 65-plussers op 23 procent. Dat het infectiepercentage afloopt met de leeftijd komt volgens de CDC omdat veel maatregelen zich richtten op de zwakste groepen en omdat kinderen en jongere volwassenen vaker werken of naar school gaan en zo in contact komen met anderen.