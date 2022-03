Oekraïense ambassadeur VS: Rusland gebruikt vacuümbommen

Volgens de Oekraïense ambassadeur in de Verenigde Staten Oksana Markarova heeft Rusland maandag in Oekraïne een zogeheten vacuümbom gebruikt. Markarova praatte het Amerikaanse Congres bij over de oorlog in haar land. ‘De verwoesting die Rusland Oekraïne wil toebrengen is groot’, zei ze na afloop.