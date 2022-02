VS: 12 spionerende Russen bij VN moeten land uit

Wegens spionage hebben de Verenigde Staten besloten twaalf Russen bij de Verenigde Naties in New York het land uit te zetten. Het gaat om medewerkers van de Russische diplomatieke missie bij de VN. De Russen kondigden al vergelding aan.

De Russen zouden misbruik hebben gemaakt van hun diplomatieke status door zich in te laten met spionageactiviteiten die in strijd zijn met de Amerikaanse nationale veiligheid, aldus de Amerikaanse missie bij de VN. Een woordvoerder verzekerde dat de maatregel al enkele maanden was voorbereid. Het zou dus niet beschouwd moeten worden als Amerikaanse reactie op de recente Russische invasie in Oekraïne.