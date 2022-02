Juwelenmerken Cartier en Tiffany ruziën over bedrijfsspionage

Megan Marino werd door Tiffany weggelokt bij Cartier om daar aan de zogeheten ‘high jewelry’ te werken. Dat zijn zeer exclusieve sieraden waaronder sieraden die in opdracht wordt gemaakt. De prijzen van dergelijke juwelen kunnen tot wel 10 miljoen euro oplopen. Volgens de aanklacht zou Marino informatie over Cartier hebben verstrekt aan Tiffany. Daarmee zou ze een clausule in haar arbeidscontract met Cartier hebben geschonden.

Cartier is eigendom van het Zwitserse luxeconcern Richemont. Tiffany, oorspronkelijk afkomstig uit New York, is sinds kort in Franse handen. Het luxeconcern LVMH achter onder meer de mode en tassen van Louis Vuitton, mode van Christian Dior, Celine en Kenzo en Moët et Chandon-champagne, nam de juweliersketen vorig jaar over.