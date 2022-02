Aanklager Strafhof onderzoekt situatie in Oekraïne

Het Internationaal Strafhof (ICC) begint een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. Aanklager Karim Khan had eerder al een vooronderzoek gedaan naar mogelijke misdaden tussen november 2013 en februari 2014. Hij gaat nu ook kijken naar wat er momenteel in het land gebeurt aan mogelijke oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid na de Russische invasie.