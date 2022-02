Brancheorganisatie: hout wordt schaars door oorlog Oekraïne

Hout wordt schaars door de oorlog in Oekraïne. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie de Nederlandse Emballage- en Palletindustrievereniging EPV. De afgekondigde economische sancties van de Europese Unie treffen ook de handel in hout, schrijft de organisatie. Omdat Nederland een ‘enorm volume’ aan hout importeert uit Oost-Europa, verwacht de EPV dat als dit deel van de import wegvalt, het effect heeft op de levering van houten producten zoals pallets, kisten en kratten.

Oekraïne is een grote leverancier voor de Europese en Nederlandse houtverwerkende industrie, aldus de EPV. ‘Zagerijen waarmee onze leden zakendoen zijn verlaten en volgeladen vrachtwagens en containers blijven in de haven staan’, signaleert de organisatie in een persbericht.

Andere houtproducerende landen zoals Scandinavië, Duitsland en de Baltische Staten kunnen maar een klein deel van de weggevallen houtproductie opvangen, verwacht de EPV. Daardoor zal de beschikbaarheid van hout afnemen en schaarste ontstaan.

Wegtransport

Behalve de productie treffen de sancties ook het wegtransport. Vrachten hout die bijvoorbeeld Russische chauffeurs meenemen als ze naar Nederland rijden om hier producten op te halen, vallen hierdoor weg. Dat doen ze om niet met lege trucks te hoeven rijden, legt de vereniging uit.

Verder treft het tekort aan chauffeurs dat door de oorlog is ontstaan ook de EPV. Dat tekort signaleerde ondernemersvereniging evofenedex al. Veel chauffeurs in Oost-Europa zijn Oekraïens of Wit-Russisch, aldus de EPV. Die kunnen niet meer werken, omdat ze worden opgeroepen mee te vechten in de oorlog.