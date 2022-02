Shell trekt zich terug uit Rusland vanwege oorlog Oekraïne

Olie- en gasconcern Shell trekt zich terug uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarmee volgt Shell het voorbeeld van het Britse BP en het Noorse Equinor, die ook al aankondigden afscheid te nemen van Rusland.

In een verklaring laat Shell weten van plan te zijn al zijn samenwerkingsverbanden met Gazprom te beëindigen. ‘We zijn geschokt door het verlies van levens in Oekraïne door een zinloze daad van militaire agressie die de Europese veiligheid bedreigt’, stelt topman Ben van Beurden.

Shell had eind vorig jaar voor ongeveer 3 miljard dollar aan bezittingen in Rusland. Omgerekend is dat zo’n 2,7 miljard euro. Het olie- en gasconcern denkt dat de verkoop minder oplevert dan de boekwaarde en dat het dus een verlies erop lijdt.