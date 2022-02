Haven Rotterdam merkt nog weinig van sancties tegen Rusland

De haven van Rotterdam merkt vooralsnog niet veel van de sancties die het Westen heeft ingesteld tegen Rusland. Belangrijkste reden is dat de import van energie zoals olie, vloeibaar gemaakt gas (lng) en kolen nog gewoon door kan gaan, stelt het Havenbedrijf. Wel controleert de douane extra op de uitvoer van producten naar Rusland. Producten die ook voor wapens gebruikt kunnen worden mogen niet meer aan Rusland worden verhandeld.

Ongeveer 13 procent van alle goederen die in de Rotterdamse haven wordt overgeslagen heeft met Rusland van doen. Het gaat om 62 miljoen ton goederen, veelal energiedragers. Zo komt ongeveer een derde van alle ruwe olie in de haven uit Rusland en een kwart van het lng. Daarnaast komt ook nog 20 procent van de olieproducten en de kolen die in de Rotterdamse haven worden overgeslagen uit dat land.

Als de import uit Rusland niet meer mag, ontstaan er mogelijk knelpunten en zullen de prijzen stijgen. Vooral lng en aardgas zijn moeilijk op te vangen, stelt het Havenbedrijf.

Van de containeroverslag is ongeveer 10 procent op enige manier aan Rusland gelinkt. Die wordt dus extra gecontroleerd. Rusland voert zelf vooral metalen als staal, koper, aluminium en nikkel uit via de haven van Rotterdam. Die vallen nog niet onder de sancties van de Europese Unie.

Verder houdt de haven rekening met meer transport van defensiematerieel. Het Amerikaanse leger en de NAVO maken daarvoor al tientallen jaren gebruik van een bedrijf in de haven.