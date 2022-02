Finland stuurt wapens naar Oekraïne ‘in historische stap’

Finland scheidde zich in 1917 van Rusland af en kwam tussen 1939 en 1944 twee keer in oorlog met de Sovjet-Unie. Het land moest in de Tweede Wereldoorlog gebied afstaan aan de Sovjet-Unie en heeft tijdens de Koude Oorlog (1947-1989) een politiek van strikte neutraliteit betracht. Het is daarom nooit lid van de NAVO geworden.

