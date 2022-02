Vredesoverleg Oekraïne-Rusland in Belarus krijgt mogelijk vervolg

In het zuidoosten van Belarus zijn gesprekken die vijf uur duurden tussen een Oekraïense en een Russische delegatie over het stoppen van de oorlog beëindigd, aldus Russische persbureaus. Maar er komt volgens beide partijen mogelijk in de komende dagen een tweede gespreksronde. Volgens de Oekraïense delegatieleider wordt er eerst ruggespraak gehouden in de hoofdsteden Kiev en Moskou.

De Russische delegatieleider, parlementariër Vladimir Medinski, sprak zich stelliger uit. Er is overeengekomen elkaar snel weer te treffen, zei hij. De Oekraïense delegatie die eerder op de dag met vertraging arriveerde in Gomel, was weinig hoopvol. Het belangrijkste doel van de gesprekken was volgens de Oekraïners te komen tot een staakt-het-vuren en terugtrekking van de Russische troepen. Maar er zijn voorlopig wel punten gevonden waar beide partijen verder over kunnen praten, aldus betrokkenen.

Rusland lanceerde donderdag 24 februari een aanval op Oekraïne. Aanleiding vormde jarenlange frustraties over met name de mogelijke uitbreiding van de NAVO met Oekraïne als lidstaat. Voorts ondernam Kiev in Russische ogen niets om de burgeroorlog in het oosten van Oekraïne te beëindigen. Het Kremlin erkende daarom afgelopen vorige week maandag twee republiekjes van pro-Russische separatisten en voerde de aanval op als een operatie om die te beschermen.