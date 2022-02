VS: geen stappen na nucleair dreigement Rusland

De Russische president Vladimir Poetin had aangekondigd de nucleaire wapens van Rusland als afschrikkingsmiddel in paraatheid te brengen. De machthebber in het Kremlin reageerde daarmee op het spervuur ​​​​van westerse sancties na de Russische invasie in Oekraïne.

De Amerikaanse alarmniveaus zijn niet gewijzigd, ‘en we hebben onze eigen beoordeling op dat vlak niet veranderd’, aldus een woordvoerster van de regering. Tegelijkertijd benadrukt ze dat het nodig is heel realistisch zijn over Poetins gebruik van dreigementen.