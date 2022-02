Oekraïne wil ‘oorlogsobligaties’ uitgeven voor financieren strijd

‘De opbrengst van de obligaties zal worden gebruikt om te voorzien in de behoeften van de strijdkrachten van Oekraïne en om te zorgen voor een ononderbroken voorziening in de financiële behoeften van de staat tijdens de oorlog’, staat in een verklaring waarover onder de meer zakenkrant Financial Times bericht.

Het is de bedoeling dat de obligaties dinsdag in de markt worden gezet. Hoeveel geld hiermee precies zal zijn gemoeid, is nog niet duidelijk. Nadat Rusland vorige week was binnengevallen, zei de Oekraïense regering al te hopen bijna 1,4 miljard dollar, omgerekend meer dan 1,2 miljard euro, op te halen door middel van nieuwe uitgiften van obligaties.

Verder is bekend dat de stukken een looptijd krijgen van een jaar. Uiteindelijk denkt Oekraïne het geld dus wel weer terug te kunnen betalen.