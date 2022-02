Kamer wil onderzoek naar Russische financiering van partijen

Klaver pleitte maandag voor zo'n onderzoek in het debat in de Kamer over de Russische invasie van Oekraïne. Hij noemde daarbij Forum voor Democratie en de PVV bij naam. Die twee partijen steunen de sancties tegen Rusland niet. FVD-voorman Thierry Baudet heeft zijn begrip voor het Russische optreden uitgesproken.

Klaver stelt voor de Algemene Rekenkamer te laten onderzoeken "of en zo ja op welke wijze politieke partijen, politici en belangenorganisaties in Nederland vanaf 2014 zijn gefinancierd met geld uit de Russische Federatie of met geld van Russische (rechts)personen". Zijn oproep wordt in ieder geval gesteund door D66, CDA, Volt, Partij voor de Dieren, DENK, PvdA, BIJ1, ChristenUnie, SGP, Pieter Omtzigt en de VVD.