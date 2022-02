Aluminiumprijs omhoog na leveringsstop Oekraïense fabriek

De aluminiumprijs op de metalenbeurs in Londen is maandag flink gestegen. Dit gebeurde nadat bekend werd dat Rusal, een van ‘s werelds grootste aluminiumbedrijven, stopt met leveren vanuit zijn Oekraïense fabriek.

Het gaat om een raffinaderij bij de zuidelijke stad Mykolajiv, die een belangrijke toeleverancier is voor de smelterijen van het concern in thuisland Rusland. De sluiting wordt gezien als een nieuw teken dat de levering en daarmee de beschikbaarheid van aluminium en andere metalen in gevaar kan komen door de Russische invasie van Oekraïne.

Voor een ton aluminium moest in de loop van de middag bijna 3 procent meer neergeteld worden op 3448 dollar. Eerder op de dag bereikte de prijs zelfs een recordhoogte van 3525 dollar per ton. Analisten rekenen erop dat aluminium nog duurder kan worden als alle afgelopen weekend aangekondigde sancties tegen Rusland van kracht zijn.