Poetin belooft Macron burgers te ontzien

Macron belde op verzoek van president Volodimir Zelenski van Oekraïne. Oekraïne en Rusland zijn maandag in Belarus in gesprek gegaan over het beëindigen van de strijd die donderdag met een grote Russische aanval begon. Macron vroeg Poetin daarom om onmiddellijk de wapens te laten zwijgen. De Russische leider antwoordde dat hij bereid is zich te gaan bezig houden met alle punten die Macron aangaf.

Het was het tweede telefoongesprek tussen Poetin en Macron sinds 24 februari, de dag dat de oorlog uitbrak.