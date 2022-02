Negende warme winter op rij, ‘effect klimaatverandering te zien’

De afgelopen winter was voor de negende keer op rij warmer dan gemiddeld, meldt Weer.nl. Maandag is de meteorologische winter afgelopen en de gemiddelde temperatuur in De Bilt was 5,8 graden Celsius, tegenover 3,9 graden normaal. Daarmee was het de op vijf na warmste winter sinds het begin van de metingen. Door klimaatverandering zijn extreem koude winters niet meer mogelijk, ziet de weerdienst.

In de jaren 70 was de gemiddelde wintertemperatuur 2,1 graden. Toen waren er acht winters op rij waarin het warmer was. Daarna volgde de extreem koude winter van 1979. Het nieuwe IPCC-klimaatrapport laat zien dat de winters in ons land steeds natter en warmer worden en dat beeld was ook afgelopen winter te zien. Koude winters komen over tientallen jaren niet meer voor. Alleen kortdurende koude perioden met sneeuw en ijs, zoals in februari 2021, zijn dan nog mogelijk.

Eén warme periode toont niet per definitie klimaatverandering aan. Over een langere periode is echter ook te zien dat het warmer wordt in Nederland. Het KNMI heeft de gemiddelde temperaturen over dertig jaar tijd berekend. Tussen 1961 en 1990 was de gemiddelde temperatuur nog zo’n 9,4 graden Celsius. De afgelopen dertig jaar was dit gemiddelde al 1,1 graden Celsius gestegen, naar 10,5 graden gemiddeld.

IPCC

Maandagmiddag publiceerde het VN-klimaatpanel IPCC een nieuw rapport dat aantoont dat klimaatverandering leidt tot ‘wijdverbreide storingen in de natuur’. Daarbij worden kwetsbare mensen en ecosystemen het hardst geraakt. In het noorden van Europa ziet het panel vooral problemen ontstaan voor landen aan de kust, zoals Nederland. Risico’s op overstromingen worden steeds groter.

Klimaatverandering betekent volgens Weer.nl niet dat er nooit meer koude winters voor zullen komen. Van 2009 tot en met 2011 waren er bijvoorbeeld wel koude winters, maar geen extreem koude winters.