Defensieminister Ollongren: nucleaire stap Rusland onacceptabel

Minister van Defensie Kajsa Ollongren vindt het "verontrustend en ook onacceptabel" dat de Russische krijgsmacht zijn kernwapens in een hogere staat van paraatheid heeft gebracht. Dat president Vladimir Poetin dat zo "publiek en in een conflictsituatie" heeft gedaan, noemt zij een "politiek signaal dat duidelijk is en uiterst zorgwekkend is".

"Met deze stap denk ik dat we kunnen zeggen dat Poetin gewoon weer een grens over is gegaan", zei Ollongren tijdens het Oekraïnedebat in de Tweede Kamer. "We maken ons daar natuurlijk grote zorgen om en tegelijk is het ongelofelijk belangrijk dat wij van onze kant de-escaleren." Volgens de minister zal Nederland ook met bondgenoten tot de-escalatie oproepen.

"We blijven rustig in ons bondgenootschap en we doen wat er moet gebeuren." Met dat laatste zei ze te doelen op het leveren van militaire steun aan Oekraïne. Dat stelt het land in staat om "het legitieme recht dat ze hebben op zelfverdediging uit te oefenen".