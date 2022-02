Rutte vindt praten over EU-toetreding Oekraïne niet zinvol

Praten over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie is nu niet zinvol, vindt premier Mark Rutte. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie sprak zich zondag uit voor toetreding van het belaagde Oost-Europese land tot de unie.

Het is "geen goede discussie" om het hier nu over te hebben, zei Rutte tijdens een debat in de Tweede Kamer. "Zo gaan we Oekraïne niet helpen." Uitbreiding van de Europese Unie is een heel complex, tijdrovend en ingewikkeld proces, aldus de minister-president.

Hij pleit voor een veel intensievere samenwerking op korte termijn met landen in het oosten. Dat geldt niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor Moldavië en Georgië. Volgens hem kan de samenwerking versterkt worden via het Oostelijk Partnerschap dat de EU met deze landen heeft gesloten.

De Oekraïense president Volodomir Zelenski dringt al langer aan op een besluit over het lidmaatschap van zijn land van de EU.