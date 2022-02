Wapenproducenten bij winnaars op rood Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn de nieuwe beursweek met verliezen aangevangen. De Westerse sancties tegen Rusland vanwege de inval tegen Oekraïne drukten het sentiment. Producenten van wapentuig en -technolgie stonden evenwel bij de winnaars. Dat kwam door de belofte van onder andere Duitsland om fors meer in het eigen leger te investeren.

De leidende Dow-Jonesindex verloor in het eerste kwartier van de handelsdag 1,1 procent tot 33.677 punten. De brede S&P 500 zakte 0,9 procent tot 4343 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 13.582 punten.

De beurskoersen van Northrop Grumman, Raytheon Technologies en General Dynamics stonden in de vroege handel tot 4,4 procent hoger. Ook andere defensie-aandelen stonden bij de winnaars. Duitsland beloofde alleen al 100 miljard euro in de eigen krijgsmacht te steken. Ook andere Europese landen lijken hun investeringen in defensie op te willen voeren als gevolg van de Russische inval in Oekraïne.

Oorlog

De oorlog in Europa bleef de gemoederen bezighouden. Net als in Europa kregen banken rake klappen door de zwaardere sancties van het Westen tegen Rusland. Zo worden verschillende Russische banken afgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Ook wordt de toegang van de Russische centrale bank tot internationale reserves geblokkeerd. Die moet ervoor zorgen dat de Russische regering minder middelen heeft om de oorlog in Oekraïne te financieren. Grote banken op Wall Street als Citigroup en Bank of America verloren tot 4 procent.

De olieprijzen liepen als gevolg van de onrusten verder op. Brentolie werd 2,9 procent duurder op 100,82 dollar per vat en de prijs van Amerikaanse olie steeg 3,8 procent tot 95,05 dollar. Voor het weekend stegen de olieprijzen al voor het eerst sinds 2014 tot boven de 100 dollar per vat in een reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

Rosneft

Ondanks de gestegen olieprijzen verloren olie- en gasconcerns als ExxonMobil en ConocoPhillips tot 0,8 procent. Chevron dikte 0,2 procent aan. Dat concern maakte tevens bekend Renewable Energy (plus 37,8 procent) over te nemen. De in de VS genoteerde aandelen van BP zakten 7,4 procent. Het Britse olie- en gasconcern kondigde aan zijn belang in het Russische Rosneft van de hand te doen.

Verder was er aandacht voor Berkshire Hathaway (min 0,1 procent). Het investeringsvehikel van superbelegger Warren Buffett zette over 2021 een recordwinst in de boeken, geholpen door het belang in techconcern Apple.

De euro was 1,1224 dollar waard, tegen 1,1258 dollar op vrijdag.