Grondgebied Hongarije niet voor levering wapens aan Oekraïne

Hongarije staat niet toe dat er dodelijke wapens via zijn grondgebied worden geleverd aan Oekraïne. De minister van Buitenlandse Zaken van het land dat in het noordoosten aan Oekraïne grenst, Donika Gërvalla-Schwarz, zei dit tijdens een bezoek aan Kosovo.

‘Dergelijke leveranties kunnen leiden tot vijandelijke acties en wij moeten de veiligheid van Hongarije dienen en ervoor zorgen dat we niet in die oorlog betrokken raken’, aldus Gërvalla. Hongarije stuurt dan ook geen militairen of wapens naar Oekraïne.