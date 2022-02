Opnieuw minder dan 30.000 nieuwe coronagevallen

Voor de tweede dag op rij blijft het aantal positieve coronatests onder de grens van 30.000. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 28.904 nieuwe gevallen geregistreerd. Voor een maandag is dat het laagste aantal in zeven weken tijd.

Amsterdam heeft als enige gemeente meer dan duizend positieve tests. In de hoofdstad kregen 1375 inwoners te horen dat het coronavirus bij hen is aangetroffen. Utrecht en Groningen hadden beide 720 positieve tests. In Rotterdam kwamen 605 besmettingen aan het licht en in Den Haag 478. Op Vlieland en Schiermonnikoog waren er geen positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 243.941 meldingen van positieve tests. Dat is het laagste weektotaal sinds 18 januari. Gemiddeld waren er in de afgelopen week 34.849 positieve tests per dag. Het gemiddelde daalt voor de zestiende dag op rij en ligt een kwart lager dan vorige week.

Sterfgevallen

Ook het aantal meldingen van sterfgevallen daalt. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat zes mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Het gaat om inwoners van de gemeenten Groningen, Maastricht, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Heerde en Vaals. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 65 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld zo’n negen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 10 februari.

Twee jaar en een dag geleden testte voor het eerst iemand in Nederland positief op het coronavirus. De teller staat maandag op 6.361.626 bevestigde besmettingen en 21.554 geregistreerde sterfgevallen. De werkelijke aantallen zijn hoger.