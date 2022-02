Zwitserland neemt EU-sancties tegen Rusland over

Zwitserland neemt de EU-sancties tegen Rusland over. Dat betekent onder meer dat tegoeden van Russische bedrijven en personen, onder wie president Vladimir Poetin, worden geblokkeerd vanwege de inval in Oekraïne.

Het besluit is opvallend omdat het land zich doorgaans neutraal opstelt. President Ignazio Cassis spreekt van een ‘unieke en moeilijke’ stap waar zorgvuldig over moest worden nagedacht. Door twee sanctiepakketten over te nemen, wil het land laten zien solidair te zijn met Oekraïne.

Cassis zei zondag al dat het ‘zeer waarschijnlijk’ is dat de Zwitsers het voorbeeld van de Europese Unie zouden volgen. De regering in Bern heeft naast het invoeren van sancties ook opdracht gegeven voor het leveren van hulpgoederen aan Polen, waar veel inwoners van Oekraïne naartoe zijn gevlucht.