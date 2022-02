Consumentenbond wil dat minister KLM dwingt tot terugbetalen

Volgens de rechter, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Europese Commissie houden passagiers dan evengoed recht op terugbetaling, aldus de Consumentenbond. ‘KLM en Transavia weigeren hier gehoor aan te geven.’ De twee Nederlandse vliegmaatschappijen waren maandag nog niet bereikbaar voor een reactie.

‘De starre houding van KLM en Transavia is pure strategie’, zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond in een toelichting. ‘Ze laten het aankomen op tijdrovende bezwaar- en beroepsprocedures, terwijl een groot deel van de vorderingen binnenkort vervalt.’ Voor terugbetaling van een geannuleerde vlucht geldt een vervaltermijn van twee jaar. ‘Alleen door de vliegmaatschappij te dagvaarden of zich aan te melden bij een claimorganisatie die dat (tegen betaling) voor hen doet, kunnen zij dat voorkomen’, stelt Molenaar. Naar schatting van de belangenorganisatie gaat het om zo’n 700 passagiers, die gemiddeld 800 euro per persoon schade hebben geleden.

KLM kreeg eind vorig jaar een boete van de ILT omdat het bedrijf tijdens de coronacrisis te laat of niet rechtstreeks geld terugbetaalde voor geannuleerde vliegtickets.