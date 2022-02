Rusland sluit luchtruim voor Nederland en veel andere landen

Rusland sluit zijn luchtruim voor vliegmaatschappijen uit Nederland en 35 andere landen, meldt het Russische persbureau Interfax. Daarmee reageert Moskou op het besluit van die landen om Russische toestellen uit hun eigen luchtruim te weren vanwege de invasie in Oekraïne.

Het gaat met name om landen in Europa, maar ook Canada heeft zijn luchtruim gesloten voor vluchten van Russische luchtvaartmaatschappen. Het luchtruim van de Verenigde Staten is nog open voor Rusland en dat blijft andersom ook het geval. Amerikaanse media melden dat een verbod wel wordt overwogen.

Als gevolg van de maatregelen moeten Russische vliegmaatschappen soms flink omvliegen om hun bestemming te bereiken.