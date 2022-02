Hoekstra: ambassadeur blijft in Moskou

De Nederlandse ambassadeur in Moskou blijft daar. Er is wel nagedacht om hem terug te roepen, maar in overleg met andere landen is besloten dit niet te doen, zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer. Het zou ‘ook niet eenvoudig’ zijn om de ambassadeur weer op zijn standplaats terug te krijgen.