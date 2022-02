Rode Kruis haalt 3,7 miljoen euro op voor Oekraïne

Inmiddels heeft de hulporganisatie in Oekraïne 30.000 pakketten met voedsel en hygiëneproducten uitgedeeld en tienduizenden liters schoon drinkwater naar belangrijke plekken zoals ziekenhuizen gebracht, zo staat in een persbericht.

Ook in omliggende landen is het Rode Kruis actief met de opvang en ondersteuning van mensen die vluchten, zoals in Polen, Slowakije, Hongarije en Roemenië. Hulpteams delen water, voedsel en toiletspullen uit en er wordt eerste hulp verleend. Ook zorgt de organisatie voor tijdelijk onderdak en worden er simkaarten uitgedeeld. ‘Zodat zij beter contact kunnen houden met dierbaren op de vlucht of in Oekraïne’, aldus het Rode Kruis.

De rekening van het Rode Kruis werd afgelopen donderdagmiddag geopend. Een dag later was er al een half miljoen euro binnengekomen. Ook op giro 999 van Stichting Vluchteling worden miljoenen euro’s gedoneerd.