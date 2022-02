ChristenUnie wil kijken naar meer sancties tegen Rusland

De ChristenUnie is blij met het huidige sanctiepakket tegen Rusland, maar wil dat het kabinet gaat kijken of er nog meer mogelijk is. Tweede Kamerlid Don Ceder wil net als de linkse partijen dat er wordt gekeken naar brievenbusfirma’s op de Amsterdamse Zuidas om te kijken welke bezittingen de Russen daar verborgen houden.