Chauffeurstekort dreigt door wegvallen Oekraïense chauffeurs

In het internationale wegtransport dreigt komende weken een ernstig tekort aan chauffeurs. Veel bedrijven in Midden- en Oost-Europa maken namelijk gebruik van Oekraïense chauffeurs en die worden momenteel opgeroepen mee te vechten tegen Rusland. Daarvoor waarschuwt ondernemersvereniging evofenedex.

Ook in de landen aan de oostgrens van de EU worden reservisten opgeroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval in Polen, weet de organisatie die veel Nederlandse handels- en productiebedrijven vertegenwoordigt.

Volgens een internationale schatting zouden er daarnaast ongeveer 12.000 chauffeurs in en om Oekraïne gestrand zijn. Vandaar dat verladers in heel Europa aan overheden vragen om snel passende maatregelen te nemen, zoals het tijdelijk opschorten van visum- en vergunningsverplichtingen. Ook het waar nodig tijdelijk opheffen van beperkingen in rij- en rusttijden zou kunnen helpen.

Meer transportstromen worden hard geraakt door het conflict in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland. Veel rederijen zijn bijvoorbeeld gestopt met het aannemen van vracht voor zeetransport via de Zwarte Zee. Verder is het spoorvervoer in Belarus zwaar ontregeld door cyberaanvallen en ook door het vervoer van militair materieel. Daarnaast is het betalingsverkeer met Rusland grotendeels tot stilstand gekomen door de financiële sancties, schrijft evofenedex in zijn meest recente update van de situatie.

De organisatie gaat daarbij uit van een verdere stijging van de transporttarieven vanwege de oplopende olieprijzen. Ondernemers die nog goederen proberen te exporteren naar Rusland zouden daarnaast rekening moeten houden met frequente controles en vertragingen.