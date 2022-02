Baudet betreurt inval in Oekraïne, maar wil het niet veroordelen

Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie betreurt de Russische inval in buurland Oekraïne, maar wilde de invasie niet veroordelen tijdens een debat in de Tweede Kamer. ‘Ik vind het verschrikkelijk. Het is de schuld van het Westen.’

Volgens Baudet is het associatieverdrag dat de Europese Unie en Oekraïne in 2014 sloten, de bron van de Russische inval in Oekraïne. Dat verdrag leidde ertoe dat Kiev dichterbij het lidmaatschap van NAVO en EU zou komen en dat is onacceptabel voor Rusland, zei hij.

De voorman van FVD vreest een escalatie van het geweld als het Westen doorgaat met de huidige maatregelen. ‘We worden een derde wereldoorlog in gerommeld.’ Oekraïne moet volgens hem een neutrale staat worden en Rusland moet worden erkend als een partner. Want de ‘echte vijand’ is China, aldus Baudet.