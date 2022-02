WWF: wereldleiders, luister naar waarschuwingen IPCC-rapport

Volgens het WWF is het duidelijk op te maken dat de huidige maatregelen niet genoeg zijn. ‘Hittegolven boven de poolcirkel, bosbranden in Siberië, overstromingen in Limburg. Het geeft een inkijk in wat een warmere wereld met zich meebrengt voor mens en natuur’ aldus Merijn Hougee, klimaatexpert bij het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL).

Als het aan het WWF ligt, wordt er snel actie ondernomen om het tij te keren. Hier sluit Greenpeace zich bij aan. ‘Als we nu actie ondernemen, kunnen we nog steeds voorkomen dat het veel erger wordt’, zo meldt Dewi Zloch, klimaat- en energie-expert bij Greenpeace Nederland.

Ook Greenpeace vindt dat regeringen wereldwijd zich niet aanpassen, terwijl ze dat wel beloofd hebben. ‘We hebben leiders nodig die niet alleen plannen maken op basis van de wetenschap, maar ze ook daadwerkelijk uitvoeren. Het is nu alle hens aan dek. Dit is hét moment om groot te denken, lef te tonen en ons te verenigen.’

Milieudefensie meldt dat 29 Nederlandse bedrijven eerder al een brief kregen van de organisatie met de oproep snel een klimaatplan te maken. ‘De vervuilers kunnen niet langer achterover leunen. Als dit rapport Shell en de 29 andere vervuilers niet aanzet tot actie, is het aan de rechter.’