De Hypotheekshop: hypotheekrente fors hoger in februari

De hypotheekrente is in februari fors gestegen. De oorzaak is volgens hypotheekadviseur De Hypotheekshop de sterke stijging van de marktrente, die aanbieders dwong hun tarieven ‘razendsnel’ aan te passen. Voor het eerst sinds september 2019 kwam de rente boven de 2 procent uit.

De stijging van de rente komt voort uit het herstel van de economie, de hoge inflatie en het anticiperen op het afbouwen van stimuleringsmaatregelen door de centrale banken. Zo sluit de Europese Centrale Bank (ECB) een rentestap dit jaar niet uit. Volgens De Hypotheekshop dwingt de oplopende marktrente hypotheekaanbieders om dit voorbeeld te volgen. De afgelopen maand verhoogden geldverstrekkers de hypotheekrente in totaal 151 keer en dat is volgens De Hypotheekshop met afstand een recordaantal.

De adviseur benadrukt dat de rentes de laatste jaren vaak met kleine stapjes wijzigden. Nu waren verhogingen van 0,3 procentpunt tot 0,7 procentpunt ‘de normaalste zaak’, aldus De Hypotheekshop.

Door de verhogingen is het totaalgemiddelde, waarbij naar de rentes van verschillende rentevaste periodes wordt gekeken, in februari gestegen naar 2,02 procent. Dat was in januari nog 1,56 procent. Het laagterecord dateert van september 2021 met 1,42 procent.

De oplopende rentes zorgen ervoor dat meer mensen hun hypotheek oversluiten. De Hypotheekshop heeft in de eerste twee maanden ruim 50 procent meer hypotheekaanvragen ontvangen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het heeft volgens het bedrijf nog niet geleid tot grote achterstanden bij geldverstrekkers.