IND beslist komende maanden niet over asielaanvragen Oekraïners

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND zal de komende zes maanden geen beslissingen nemen over mensen die uit Oekraïne komen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft maandag een beslisstop voor lopende en nieuwe aanvragen ingesteld vanwege de Russische inval in het land. Ze hoeven zich dan geen zorgen te maken over de duur van hun verblijfsrecht.