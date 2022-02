Strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden en mondkapjesstichting

Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek naar de Stichting Hulptroepen Alliantie vanwege de mondkapjesdeal ‘en drie daarbij betrokken natuurlijke personen’, zo is maandag bekendgemaakt. Dit naar aanleiding van de aangifte van het uitzendconcern Randstad. Een van de personen die onderwerp is van het onderzoek is Sywert van Lienden.