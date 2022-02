Italianen en Spanjaarden opgeroepen Rusland te verlaten

Italianen en Spanjaarden krijgen het dringende advies Rusland zo snel mogelijk te verlaten vanwege de oorlog met Oekraïne en de sancties tegen Moskou. Alle Italianen die niet permanent in Rusland wonen, zouden ‘zonder uitstel’ het land moeten verlaten, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rome. Dat geldt ook voor studenten, toeristen en zakenlui. De regering in Madrid geeft een soortgelijk advies.

Russische vliegtuigmaatschappijen zijn niet langer welkom in de EU. Er zijn vluchten mogelijk via Istanbul en steden in het Midden-Oosten, aldus het Italiaanse ministerie. Ook kunnen mensen in Sint-Petersburg de bus nemen naar Estland en vandaar verder reizen.

Afgelopen woensdag, een dag voor de Russische inval, riep de Oekraïense regering alle landgenoten in Rusland al op dat land onmiddellijk te verlaten.