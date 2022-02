Oekraïne en Rusland beginnen onderhandelingen in Belarus

Delegaties van Oekraïne en Rusland zijn in Belarus begonnen met onderhandelingen. De regering in Kiev is sceptisch, maar heeft als doel een onmiddellijk staakt-het-vuren en terugtrekking van Russische troepen, liet het kantoor van president Volodimir Zelenski weten. Rusland wilde zijn doelstelling vooraf niet prijsgeven.

De Oekraïners arriveerden per helikopter bij de gesprekslocatie in Belarus, bij de grens met Oekraïne. In de delegatie zitten onder anderen defensieminister Oleksii Reznikov en Zelenski’s adviseur Mychajlo Podoljak. De Russen waren al eerder aangekomen en zijn vertegenwoordigd door onder anderen Leonid Sloetski, de voorzitter van de buitenlandcommissie van het parlement.

Belarus, een bondgenoot van Rusland, heeft een vergaderzaal ingericht met vlaggen van de drie landen. Oekraïne weigerde in eerste instantie onderhandelingen in Belarus, maar ging later akkoord nadat onder meer veiligheidsgaranties waren gegeven door de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko. President Zelenski heeft geen hoge verwachtingen, maar wil wel een poging wagen.