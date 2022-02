Zelenski vraagt direct EU-lidmaatschap voor Oekraïne

De Oekraïense president Volodimir Zelenski vraagt de Europese Unie zijn land direct als lid toe te laten. Het landenblok zou Oekraïne via een nieuwe speciale procedure moeten laten toetreden. ‘Ons doel is om bij alle Europeanen te zijn, en - dat is het belangrijkst - om gelijk te zijn’, zei Zelenski in een videotoespraak. ‘Ik ben er zeker van dat dat eerlijk is. Ik ben er zeker van dat we dat verdienen.’