Litouwen wil onderzoek International Strafhof naar inval Oekraïne

Litouwen heeft het International Strafhof (ICC) in Den Haag gevraagd onderzoek te doen naar Russische en Belarussische oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Oekraïne. Minister Evelina Dobrovolska van Justitie meldt dat die stap maandag is gezet.

Oekraïne stapte zelf zondag al naar het Internationaal Gerechtshof, eveneens in Den Haag. President Volodimir Zelenski wil dat het juridische hoofdorgaan van de Verenigde Naties zich uitspreekt over de invasie, omdat Rusland Oekraïne is binnengevallen vanwege valse beschuldigingen van genocide.