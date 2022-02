Separatisten Donetsk schorten militaire mobilisatie op

De separatisten van de zelfverklaarde republiek Donetsk hebben de militaire mobilisatie opgeschort. Het doel is bereikt nu zij het gewenste grondgebied op Oekraïne hebben veroverd, zo heeft leider Denis Poesjilin gezegd op de Russische staatstelevisie.

Volgens Poesjilin is het nu tijd om te focussen op de ‘humanitaire component’. De separatisten kregen de afgelopen dagen hulp van Russische militairen. Dat leger viel Oekraïne donderdag binnen, nadat Moskou Donetsk en Loehansk, de andere afvallige regio in Oost-Oekraïne, als onafhankelijk had erkend.

De pro-Russische separatisten hadden voor de invasie ongeveer 30 procent van Donetsk en Loehansk in handen, maar claimden wel het volledige grondgebied. De rest stond onder controle van het Oekraïense leger. De twee partijen vechten sinds 2014 tegen elkaar.