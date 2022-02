Kabinet wil meer vormen van spionage strafbaar stellen

Het kabinet wil meer vormen van spionage aanpakken. Het wordt daarom strafbaar om voor een buitenlandse overheid te werken en daardoor zwaarwegende Nederlandse belangen in gevaar te brengen. Daar komt een gevangenisstraf tot zes jaar op te staan.

Dat staat in een wetsvoorstel dat maandag in consultatie is gegaan. De Tweede Kamer dringt al langer aan op meer mogelijkheden om spionage bij bijvoorbeeld Nederlandse technologiebedrijven en kennisinstellingen tegen te gaan.

De wet biedt nu in veel gevallen ‘onvoldoende mogelijkheden’ om op te treden, vindt justitieminister Dilan Yeşilgöz. Spionage is pas strafbaar bij schending van staats- en bedrijfsgeheimen. Maar ook bijvoorbeeld sabotage en het verspreiden van informatie kunnen ‘zwaarwegende Nederlandse belangen ernstig schaden’, aldus de minister.

‘Nederland is een hoogontwikkeld land met een open economie en samenleving’, zegt Yeşilgöz. ‘Dat maakt ons sterk maar ook een aantrekkelijk doelwit voor buitenlandse overheden en bedrijven. We moeten de unieke kennis van het bedrijfsleven, onze onderwijsinstellingen en kennisinstituten daarom beschermen.’