Belarus klaar voor onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne

Belarus is klaar voor de onderhandelingen tussen buurlanden Rusland en Oekraïne over de oorlog waar zij sinds donderdag in zijn verwikkeld. Het Belarussische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de voorbereidingen op de gesprekslocatie in Belarus, bij de grens met Oekraïne, zijn voltooid en alleen nog wordt gewacht op de delegaties.