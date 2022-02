Oekraïne: Russisch leger verlaagt tempo van offensief

Het Russische leger heeft het tempo van het offensief in Oekraïne verlaagd, melden de Oekraïense strijdkrachten voor de tweede dag op rij. Wel probeert het leger nog steeds een opmars te maken.

Oekraïne heeft hoofdstad Kiev en andere steden nog steeds onder eigen controle. De informatie wordt bevestigd door de Britse inlichtingendiensten. Rusland deelt weinig informatie over de inval, maar heeft zondag wel voor het eerst erkend dat er aan Russische zijde doden en gewonden zijn gevallen.

Rusland en Oekraïne zullen maandag naar verwachting voor het eerst onderhandelen over de oorlog, zonder voorwaarden vooraf. Tijdens die gesprekken zal Rusland doorgaan met het offensief in Oekraïne, dat inmiddels de vijfde dag is ingegaan.