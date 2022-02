Damrak staat onrustige dag te wachten na zware sancties Rusland

De Europese Unie, de Verenigde Staten en andere bondgenoten hebben aangekondigd de tegoeden van de Russische centrale bank te bevriezen. Het doel van de sanctie is voorkomen dat Poetin de oorlog in Oekraïne verder kan financieren. Ook worden enkele Russische banken uitgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Rusland heeft in een reactie op de sancties de verkoop van Russische aandelen door buitenlanders verboden.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt zo’n 2 procent lager te beginnen aan de laatste dag van februari. Ook elders in Europa zullen de beurzen in het rood openen, na het sterke herstel op vrijdag. De aandelenmarkten in Azië gingen maandag overwegend licht omhoog. In Tokio sloot de Nikkei met een plusje van 0,2 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent lager.

Roebel

De Russische munt roebel kelderde ruim 20 procent in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar als gevolg van de nieuwste sancties tegen Rusland. De Russische centrale bank verhoogde daarop de rente tot 20 procent.

Brentolie werd bijna 5 procent duurder op 102,62 dollar per vat en de prijs van Amerikaanse olie steeg bijna 6 procent tot 96,96 dollar. Afgelopen donderdag stegen de olieprijzen al voor het eerst sinds 2014 tot boven de 100 dollar per vat in een reactie op de Russische invasie in Oekraïne, maar vrijdag leken de olieprijzen wat stabiliseren.

PostNL

Het Britse oliebedrijf BP lieten weten zijn belang in het Russische olieconcern Rosneft te beëindigen vanwege de inval in Oekraïne. Het bedrijf heeft sinds 2013 een belang van 19,75 procent in Rosneft. Het besluit kost BP mogelijk 25 miljard dollar.

PostNL kwam met jaarcijfers. Het postbedrijf bezorgde vorig jaar een recordaantal pakketten. Wel merkt het bedrijf dat de strengere btw-regels op kleine pakjes van buiten de EU en andere wet- en regelgeving in China op de prestaties drukken.

De euro was 1,1160 dollar waard, tegen 1,1258 dollar op vrijdag. Goud, dat in onzekere tijden als een veilige belegging wordt gezien, steeg in prijs en kostte 1,2 procent meer op 1910,20 dollar per troy ounce, of 31,1 gram.