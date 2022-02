Rusland verbiedt verkoop Russische aandelen door buitenlanders

Er zijn door het Westen ook beperkende maatregelen opgelegd aan de centrale bank van Rusland. Die zijn erop gericht te voorkomen dat de Russische president Vladimir Poetin de 630 miljard dollar (559 miljard euro) aan deviezenreserves van de centrale bank gebruikt om de invasie in Oekraïne te financieren en de in waarde dalende roebel te ondersteunen. De roebel kelderde maandag ruim 20 procent in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het is nog niet duidelijk of de aandelenbeurs in Moskou maandag zal worden geopend.

Zondag werd bekend dat het Britse olie- en gasconcern BP zijn belang in het Russische olieconcern Rosneft gaat beëindigen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Het bedrijf heeft sinds 2013 een belang van bijna 20 procent in Rosneft.