Gemengd beeld op beurzen Azië na strengere sancties tegen Rusland

De aandelenbeurzen in Azië lieten maandag een gemengd beeld zien, waarbij grote koersuitslagen uitbleven. Beleggers verwerkten de strengere sancties van het Westen tegen Rusland. Zo werden onder meer bepaalde Russische banken uitgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT en de tegoeden van de Russische centrale bank bevroren. Het doel van de sancties is om de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin te blokkeren.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,2 procent hoger op 26.526,82 punten. Ook Japan doet mee met het weren van bepaalde Russische banken uit SWIFT. Daarnaast kondigde de Japanse premier Fumio Kishida directe sancties aan tegen Poetin. Het Japanse oliebedrijf Inpex steeg bijna 3 procent na een verdere stijging van de olieprijzen.

Brentolie werd ruim 5 procent duurder op 103,15 dollar per vat en de prijs van Amerikaanse olie steeg ook dik 5 procent tot 96,54 dollar. Afgelopen donderdag stegen de olieprijzen al voor het eerst sinds 2014 tot boven de 100 dollar per vat in een reactie op de Russische invasie in Oekraïne, maar vrijdag leken de olieprijzen wat stabiliseren.

Roebel

De Russische roebel kelderde ruim 20 procent in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar als gevolg van de nieuwste financiële sancties tegen Rusland. Goud, dat in onzekere tijden als een veilige belegging wordt gezien, steeg in prijs en kostte 1,2 procent meer op 1909,60 dollar per troy ounce, oftewel 31,1 gram.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds vrijwel vlak en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,8 procent. De Kospi in Seoul won 0,5 procent. Ook Zuid-Korea sluit zich aan bij het initiatief van het Westen om meerdere Russische banken uit te sluiten van het internationale betalingssysteem. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,7 procent en in Taiwan hadden beleggers een vrije dag.