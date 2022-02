Afzetprijzen industrie in januari bijna 21 procent gestegen

De prijzen die industriële bedrijven voor hun goederen vragen zijn in januari verder gestegen. In de afgelopen maand lagen die prijzen 20,9 procent hoger dan in de dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De prijsdruk nam daarmee iets toe, want in december waren de prijzen nog 19,6 procent hoger dan een jaar eerder. Volgens het CBS komt dat vooral door de stijging van de olieprijs. In januari kostte een vat ruwe Brentolie gemiddeld 75,5 euro. Dat was ruim 66 procent meer dan een jaar eerder. In december 2021 kostte een vat Brent bijna 66 euro, ruim 59 procent meer dan een jaar eerder.

De industrie verhoogde de prijzen door gestegen kosten van grondstoffen, energie en transport. Daardoor waren de ondernemingen zelf ook meer geld kwijt. De producentenprijzen hangen nauw samen met de inflatie omdat de hogere industrieprijzen ook leiden tot hogere prijzen in de winkel. Wel zullen verkopers mogelijk een deel van de stijging zelf opvangen.

In bijna alle bedrijfsklassen van de industrie stegen de prijzen. Producten van de aardolie-industrie waren in januari 69,5 procent duurder dan een jaar eerder. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in januari 41,3 procent hoger dan een jaar eerder.