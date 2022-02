Ondernemers kunnen voor laatste keer TVL-steun aanvragen

Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar omzetverlies hebben geleden door de coronamaatregelen kunnen vanaf maandag een aanvraag indienen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het onlineloket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat om 09.00 uur open en blijft dat tot eind maart. Het is voorlopig de laatste periode waarover de steun wordt uitbetaald omdat de coronamaatregelen inmiddels afgebouwd zijn.

Om voor de TVL-subsidie in aanmerking te komen moeten ondernemers een omzetverlies van minimaal 30 procent hebben geleden. Ze kunnen daarbij het eerste kwartaal van 2020 of het eerste kwartaal van 2019 als vergelijkingsbasis gebruiken. Als ze in aanmerking komen, dan krijgen ze 100 procent van hun vaste lasten vergoed met een maximum van 550.000 euro voor mkb-ondernemingen. Voor grotere bedrijven is dat maximum 600.000 euro. Verder geldt voor een onderneming of groep verbonden ondernemingen nog een limiet van 2,3 miljoen euro aan TVL-steun tijdens de hele coronaperiode.

Hoewel de coronamaatregelen maar een deel van het eerste kwartaal invloed hebben gehad, hebben ondernemers in bepaalde branches nog wel veel last gehad. De nachthoreca en de evenementensector kunnen bijvoorbeeld sinds afgelopen weekeinde weer vrijwel volledig open. Ook de overige horeca had nog aanzienlijke last van de beperkingen.

De TVL-regeling werd in het voorjaar van 2020 in het leven geroepen. Eind juni van dat jaar konden de eerste aanvragen worden ingediend.