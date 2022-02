ECB: Russische Sberbank Europe AG op omvallen door sancties

‘De Europese Centrale Bank (ECB) oordeelt dat Sberbank Europe AG en haar twee dochterondernemingen, Sberbank d.d. in Kroatië en Sberbank banka d.d. in Slovenië, failliet gaan, of waarschijnlijk failliet zullen gaan, als gevolg van een verslechtering van hun liquiditeitssituatie,’ stelt de ECB maandag in een verklaring.

Sberbank is een van de Russische banken die is afgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT.