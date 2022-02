Gewonde door brand in appartement in Helmond, huizen ontruimd

In een appartement aan de Spoorstraat in het Brabantse Helmond is in de nacht van zondag op maandag even na middernacht brand uitgebroken. Er is iemand gewond geraakt en overgedragen aan ambulancepersoneel, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Of het slachtoffer ook is afgevoerd naar het ziekenhuis is niet bekend.

Een aantal omliggende woningen in het appartementencomplex is ontruimd. Onduidelijk is wanneer de bewoners kunnen terugkeren, zegt de woordvoerder.