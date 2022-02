Braziliaanse president weigert invasie Oekraïne te veroordelen

Vrijdag stemde Brazilië nog voor een ontwerpresolutie van de VN-Veiligheidsraad die de Russische invasie in Oekraïne probeerde te veroordelen. De resolutie werd echter geblokkeerd door een Russisch veto. Zondag zei Bolsonaro tijdens een persconferentie dat hij twee uur lang met de Russische president Vladimir Poetin heeft gesproken. ‘We zullen geen partij kiezen, we zullen neutraal blijven en helpen waar dat mogelijk is,’ liet Bolsonaro weten.

De Braziliaanse president voegde er aan toe dat hij tegen sancties is die een negatieve impact op de economie van zijn land kunnen hebben. Hij noemde daarbij bijvoorbeeld de Russische kunstmestproductie, die van cruciaal belang is voor de gigantische landbouwsector in Brazilië.